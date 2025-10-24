Российские войска укрепили свои позиции в районе населенного пункта Яровая в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, передовые подразделения ВС России продолжают развивать успех юго-западнее Новоселовки, где в результате боестолкновений удалось выбить украинские силы с ранее занимаемых позиций.

Продвижение позволило российским войскам улучшить тактическое положение на северных окраинах Яровой. Несмотря на предпринятые усилия, украинские подразделения не смогли удержать передовую линию обороны и были вынуждены отойти на вторую, расположенную южнее населенного пункта. В результате большая часть территории Яровой сейчас находится в так называемой "серой зоне".

По информации Марочко, в районе продолжаются активные боевые действия, стороны используют артиллерию и беспилотные средства разведки.

Аналитики отмечают, что постепенное продвижение российских подразделений в этом направлении говорит о планомерном укреплении позиций и создании предпосылок для дальнейшего давления на украинскую оборону. Захват и удержание ключевых высот и населенных пунктов в районе Яровой может позволить российским силам взять под контроль важные коммуникации противника и расширить зону тактического преимущества.