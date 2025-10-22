Польша организует массовое производство дронов

Польша наладила массовое производство дронов собственной конструкции.

Об этом сообщил интернет-порталу onet.pl министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"В Польше [налажено] массовое производство дронов", - сказал он, добавив, что "производители в Польше готовы во многих местах к массовому выпуску дронов".

В качестве примера министр привел частную фирму WB Electronics.

"Это частная инициатива с небольшим государственным участием", - уточнил он.

В мае польское Агентство по вооружениям закупило у WB Electronics 10 тыс. барражирующих боеприпасов Warmate. Поставки по этому контракту продлятся до 2035 года. Дроны-камикадзе Warmate имеют размах крыла более 1,5 м и могут находиться в воздухе до часа. По данным производителя, дальность их полета составляет около 30 км.