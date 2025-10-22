Польша организует массовое производство дронов
Польша наладила массовое производство дронов собственной конструкции.
Об этом сообщил интернет-порталу onet.pl министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
В качестве примера министр привел частную фирму WB Electronics.
"Это частная инициатива с небольшим государственным участием", - уточнил он.
В мае польское Агентство по вооружениям закупило у WB Electronics 10 тыс. барражирующих боеприпасов Warmate. Поставки по этому контракту продлятся до 2035 года. Дроны-камикадзе Warmate имеют размах крыла более 1,5 м и могут находиться в воздухе до часа. По данным производителя, дальность их полета составляет около 30 км.