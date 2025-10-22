Россиянин скрыл травму спины ради отправки на СВО и был дважды ранен

56-летний россиянин скрыл травму спины, из-за которой несколько лет назад у него отказывали ноги, ради отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Сейчас военнослужащий с позывным Волга служит в спецназе «Ахмат», его историю публикует RT.

По данным издания, мужчина прослужил в уголовном розыске 30 лет. При одном из последних задержаний преступников ему сломали спину, после чего у него отказали ноги. После операции россиянину пришлось долго восстанавливаться.

В 2023 году мужчина решил отправиться на фронт. Он скрыл свою травму от медкомиссии и оказался на СВО. Попал на запорожское направление, где принимал участие как в штурмовых операциях, так и в эвакуации раненых. На одном из боевых заданий 90 дней провел без ротации и потерял около 17 килограммов в весе.

Во время службы мужчина также был дважды ранен. Травмы он получил во время штурма Клещеевки.

Ранее сообщалось, что другой российский штурмовик решил вернуться в зону проведения СВО после ранения. Военнослужащий имеет награды — медали «За отвагу» и «За спасение раненых».