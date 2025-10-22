MWM: Российская армия быстро увеличила количество основных боевых танков Т-80

Российская армия быстро увеличила количество основных боевых танков Т-80, находящихся на вооружении, поскольку уникальные возможности этой машины, включая ее исключительно высокую мобильность, стали особенно ценны, сообщает Military Watch Magazine.

© Российская Газета

"Хотя в 2010-х годах количество эксплуатируемых танков Т-80 было значительно сокращено, в первую очередь из-за гораздо более высоких эксплуатационных расходов по сравнению с конкурирующими Т-72, число которых увеличилось, но демонстрация преимуществ Т-80 в виде более высокой мобильности в условиях интенсивных боевых действий, по-видимому, стала основным фактором, побудившим армию к увеличению количества этих машин в строю", - пишет MWM.

В результате новейший и наиболее распространенный вариант, Т-80БВМ, в настоящее время состоит на вооружении 23 подразделений, в то время как до начала СВО их было всего 4, отмечает издание.

Т-80 отличается не только более высокой скоростью, но и более тихой работой двигателя, а также более простым запуском в холодную погоду.

Танк T-80 - один из двух типов танков, в которых используется газотурбинный двигатель, наряду с американским M1 Abrams, хотя соотношение мощности к весу у Abrams намного хуже, ведь он весит около 80 тонн, а Т-80 - около 45 тонн. При этом, несмотря на меньший вес, Т-80 лучше бронирован, отмечает издание.

Хотя высокие затраты на производство и обслуживание Т-80 означают, что он не будет производиться в таких же количествах, как более дешевый Т-90М, ожидается, что возобновление производства обеспечит дальнейший рост парка этих машин в ВС РФ.