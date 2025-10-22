Экс-замглавы Минобороны Иванов готов уйти штурмовиком в зону СВО

Тимур Иванов, занимавший должность заместителя министра обороны Российской Федерации и впоследствии осужденный на 13 лет за растрату, заявил о готовности отправиться в качестве штурмовика в зону проведения специальной военной операции. Об этом в среду, 22 октября, сообщил его адвокат Денис Балуев.

— Тимур Вадимович заявил, что действительно готов выполнять боевые задачи в составе любого российского штурмового подразделения в зоне спецоперации, — передает слова правозащитника ТАСС.

Балуев также подчеркнул, что решение Иванова является искренним и обдуманным. Экс-замминистра обороны вынесли вердикт по делу о растрате 216 миллионов рублей 1 июля. По данным следствия, эти деньги выделили для приобретения двух паромов для Керченской переправы.

Помимо этого, Иванов проходит фигурантом по другому делу. Его обвиняют в получении взяток от бизнесменов Александра Фомина и Сергея Бородина. По версии правоохранителей, Иванову передали свыше миллиарда рублей. Экс-замминистра отправили в СИЗО.

Недавно суд продлил ему меру пресечения. Иванов пробудет под стражей до 23 января 2026 года.