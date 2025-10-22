Украинская армия провела «ужасающий контрнаступ» — по, крайней мере, так заявил один из командующих ВСУ. Как сообщает «Царьград», на деле фейк опровергли даже сами украинцы. Тем временем, до катастрофы остается уже менее 4 км.

Попытка «отмазаться»

В районе границы Запорожской и Днепропетровской областей у противника случился «ужасающий контрнаступ». Новый командующий ВСУ Валентин Манько, которого недавно заметили танцующим под русские песни, решил восстановить репутацию и заявил о взятии сразу пяти населенных пунктов: Степового, Вишневого, Егоровки, Березового и Вербового.

Однако опровержения пошли с самой Украины. СМИ и близкие к разведке источники заявили, что часть названных сел находятся слишком далеко друг от друга, а некоторые уже давно под контролем РФ и укреплены. Другие и вовсе находятся вне зоны боевых действий.

Катастрофа близко

На новопавловском направлении в Днепропетровской области фиксируется нарастание активности российских сил. Действия носят системный характер и свидетельствуют о подготовке либо к продвижению, либо к разведке боем: подразделения берут под контроль подъездные дороги и маршруты снабжения, ведущие к Новопавловке.

Фронт трещит по швам: ВСУ теряют Купянск и Покровск

В результате активных боевых действий наши войска полностью освободили населённый пункт Молодецкое. В районе села Филия продолжается движение вдоль обоих берегов реки.

Тем временем российские войска продолжают наступление и на Краснолиманском направлении. В районе Яровой бойцы развивают тактический успех, расширяя зону огневого контроля и занимая выгодные позиции для последующего продвижения. В Дробышеве подразделения закрепились на новых позициях, севернее Стаков расширили зону контроля, а населенный пункт Мирное полностью освобожден.

Продвинулись ВС РФ и юго-западнее Торского. До окраин Красного Лимана остается около 3-4 километров.

Прорыв в Запорожье

С Запорожского фронта приходят новости о российском прорыве — штурмовики продвинулись, по разным данным, на 3 км, и вошли в населенный пункт Малая Токмачка. При наступлении использовалась особая тактика: сперва выбили артиллерию, расчистили минные поля. После этого был создан бронекулак с РЭБом, «ежами» и технике в «мангалах».

«Создав ложные направления удара, качественно изучив противника, единым умелым применением разнородных сил и средств 58-й гвардейской общевойсковой армии наши заняли 3/4 села, сумели закрепиться. На земле работала пехота 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Потери в бронетехнике и людях, к сожалению, есть, но минимальны», — пишет «Два майора».

Теперь бойцы должны окопаться на позициях, организовать логистику, а также вычислить пусковые установки HIMARS, которые подтянул противник.

Вместе с тем «Военкоры Русской весны» заявляют о начале боев по направлению к Орехову. В результате активных боевых действий освобожден населенный пункт Полтавка. В зоне риска теперь находятся западные опорники противника.

Килл-зона ли?

Бойцы ВС РФ полностью освободили Чунишино. Противник оказывал сопротивление, но был вынужден отступить после потери нескольких опорных пунктов. Закрепление позволило выровнять линию фронта.

Группировка войск «Центр» продолжает продвигаться в Мирнограде, зачищая промзону и начав бои в жилом секторе, где противник попробовал закрепиться. В Родинском ВС РФ расширили зону контроля — бои идут в плотной городской застройке. Военные каналы отмечают: украинские источники почти не упоминают, что ВС РФ уже закрепились в центральной части Покровска.

«Более того, игнорируются данные о продвижении ВС России с юга, юго-запада и севера — в районе Родинского, где, по сути, половина территории уже контролируется российской стороной, как и какой-либо прогресс вообще. Такое уже встречалось в Бахмуте, Авдеевке, после начала Очеретинского прорыва и много где еще. Поэтому до последнего момента украинские медиа будут изображать "ожесточённые бои на подступах"», — пишет канал «Военная хроника»

Чуть ранее украинские военные эксперты заявили о создании там килл-зоны — области, полностью закрытой дронами и артиллерией, где пресекается любое движение. При этом противник заявил, что ВС РФ якобы передвигаются на бронетехнике большими колоннами, «жертвуя до 70%, чтобы «30% проскочило».

При этом военкор Анатолий Радов пояснил, что происходит на самом деле: технику жертвуют ради сохранения личного состава.

«Думаю, по-другому даже не мыслилось. Изначально знали, что она будет сожжена. Это современная война, здесь техника в 90% случаев едет в одну сторону. Что у нас, что у них. Задача техники — побыстрее доставить необходимое количество людей до определенной точки. А далее уже самое главное, смогли где-то укрыться эти люди или нет», — заявил военкор.

Радов отметил, что ВС РФ продолжает наступать, тогда как ВСУ находятся в обороне. Направлять людей пешком по открытым участкам — значит отправлять их на смерть. Накаты же нужны, чтобы зацепляться за населенные пункты, ведь противник при близком контакте, скорее всего, отступит.

В то же время военкор Андрей Филатов заявил, что механизированные бронированные штурмы в условиях господства дронов больше не работают: брони у техники для отражения ударов не хватает. По его словам, Покровск почти зачистили, причем не накатами, а малыми группами. Согласен с ним и канал «Записки ветерана».