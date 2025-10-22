Фронт трещит по швам: ВСУ теряют Купянск и Покровск

Ближайшие недели станут решающими на ключевых участках в районе Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР и Купянска Харьковской области. Такой прогноз дали «Аргументам и фактам» военные блогеры и эксперты.

Накануне стало известно, что российские войска значительно расширили зоны контроля под Купянском, Волчанском и в районе Хатнего. При этом украинский офицер с позывным «Алекс» отмечал, что ВС России создали масштабную «килл-зону» в Харьковской области. А Владимир Зеленский признал 20 сентября, что в районе Купянска ведутся «жесткие действия».

На этом фоне «украинские СМИ бьют тревогу, констатируя ухудшение положения на ключевых участках фронта в районе Красноармейска (Покровска) и Купянска». А военные каналы предупреждают, что либо ВСУ изыщут резервы, чтобы залатать дыры в обороне, либо российская армия обрушит лавину пехоты, пишет издание.

В свою очередь обозреватель немецкого издания Bild (признано в РФ иностранным агентом) сообщил о проникновении российских войск в центр Покровска.

Нарушена логистика ВСУ в Купянске

Несколько следующих недель должны стать переломными, ситуация в Купянске для Вооруженных сил Украины близка к критической, считают опрошенные газетой эксперты.

«Да, можно сказать, что ближайшие недели станут решающими. Задача – дожать ситуацию в нашу пользу», - пояснил военный блогер Юрий Подоляка.

При этом полковник запаса, военный эксперт Геннадий Алехин обратил внимание на то, что пока преждевременно говорить о том, что российские войска контролируют центр Купянска.

«Мы основательно контролируем северную часть города, высотки, нажимаем в южной части и ведем штурм в сторону центра. Но говорить о том, что центр находится под нашим контролем, пока преждевременно. Также рано говорить о том, что мы находимся чуть ли не в центре Купянск-Узлового, это, по сути, узел обороны ВСУ», - отметил он.

При этом эксперт считает, что из-за нарушения логистики украинские подразделения не могут долго удерживать Купянск, так как сейчас ВСУ вынуждены сбрасывать провизию с воздуха. Также для поставок на фоне ухудшения погоды они могут использовать только шоссейные дороги, которые в основном находятся под огневым контролем ВС России.

«Противник долго не сможет удерживать Купянск при таком развитии событий. Но пока говорить о том, что мы полностью контролируем город, преждевременно», – уточнил он.

ВСУ зажимают в Покровске

При этом в Донецкой народной республике ВС России сжимают кольцо вокруг Покровска и сейчас «идут бои в центре города», заметил военный эксперт Геннадий Алехин.

В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка отметил применение российской армией новой, эффективной тактики штурма Покровска.

«Думаю, Покровск скоро будет наш», - уверен он.

Фронт трещит по швам

По мере ухудшения обстановки на этих направлениях командование украинской армии вынуждено перебрасывать резервы из других, относительно стабильных участков фронта, что создает новые возможности для продвижения российских войск, отмечает издание.

На этом фоне растет число уклонистов от мобилизации, а также усиливается критика в адрес украинских властей.

Напомним, что Красноармейск является ключевым железнодорожным и автомобильным узлом для ВСУ в Донбассе. Британский телеканал Sky News ранее отмечал, что ВСУ могут вскоре потерять город, так как российские войска создали вокруг него «зону поражения» с помощью беспилотников. Взятие Красноармейска поставит под угрозу позиции ВСУ в Краматорске и Славянске.