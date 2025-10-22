Российские военные заметили и уничтожили группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дислоцировались близ границы с Белгородской областью. Об этом, публикуя кадры удара по диверсантам, сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, диверсанты базировались в поселке Двуречанское Харьковской области. Удары по ним Вооруженные силы (ВС) России нанесли с помощью тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек».

Известно, что находившиеся у границы украинские военные ранее готовили диверсии против мирных жителей белгородского приграничья. Кроме того, они атаковали FPV-дронами Валуйский и Волоконовский районы региона.

Ранее бойцы группировки войск «Север» Воооруженных сил России вступили в бой с украинскими диверсантами у границы Курской области. ДРГ ВСУ пыталась прорваться в приграничье в районе поселка Теткино, однако в ходе боевого столкновения была уничтожена.