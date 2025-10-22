Спасенный бойцом РФ солдат ВСУ вынес его с поля боя к своим после ранения

Пленный военнослужащий 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Наказнюк спас раненого российского бойца.

В беседе с ТАСС он рассказал, что после сдачи в плен его попытался атаковать дрон ВСУ, удар на себя принял российский военнослужащий, закрывший собой пленного.

"Позывной Турист, которому я оказывал медицинскую помощь, был ранен нашим дроном после того, как я сдался. Перевязывал его все эти 9 дней, мы находились вместе [на позициях]. Потом два дня нес его сюда (в тыл - прим. ТАСС). Мы отходили вместе уже", - рассказал пленный.

По словам Наказнюка, вместе с еще одним российским бойцом они 10 км несли пострадавшего на носилках в тыл. Пленный подчеркнул, что благодарен за спасение от гибели.

Наказнюк сдался в плен в Днепропетровской области. Часть его бригады была переброшена недавно на этот участок фронта с харьковского направления.