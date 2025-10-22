Стали известны цели массированных ракетных ударов по Украине

Основными целями массированных ракетных ударов по Украине стали гидроэлектростанции и тепловые электростанции.

Об этом рассказал военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«Пока известно о прилетах в Кременчугскую ГЭС, Каневскую ГЭС, Среднеднепровскую ГЭС, ДнепроГЭС. И киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6», — сказано в публикации.

По словам Подоляки, Вооруженные силы (ВС) России также нанесли удар по аэродромам базирования военно-воздушных сил Украины.

ВС РФ уничтожили тренировочный лагерь ВСУ в Киевской области

В ночь на 22 октября столица Украины подверглась новой ракетной атаке, в результате произошел пожар на ТЭЦ-5. Также появились сведения об ударе по ТЭЦ-6.