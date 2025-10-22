Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» ФСБ России при взаимодействии отдельными мотострелковыми бригадами Южного военного округа на константиновском направлении ведут охоту на укрывающихся в блиндажах украинских диверсантов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ведомства по Донецкой народной республике.

Российская спецслужба на окраинах Константиновки выследила и уничтожила две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые направлялись в сторону Дзержинска. Также силовики обнаружили на прилегающей местности замаскированный танк Т-80 ВСУ. Он уничтожен вместе с экипажем, отметили в УФСБ.

Ранее сообщалось, что подразделение «Горыныч» уничтожило 11 дронов-разведчиков на константиновском направлении.