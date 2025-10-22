Атаки ВСУ 22 октября: последствия ударов по регионам РФ

Алиса Селезнёва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали к утру 22 октября ряд российских регионов, в том числе и Дагестан. Какие области оказались под ударом, и к каким последствиям это привело, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, за ночь над российскими регионами были сбиты 33 украинских беспилотника самолетного типа.

Восемь летательных аппаратов были уничтожены над территорией Брянской области, по четыре - над акваторией Азовского моря и Ленинградской области. По три БПЛА перехвачены над Крымом, Ростовской и Псковской областями и над акваторией Черного моря.

Два БПЛА были уничтожены над территорией Новгородской области, по одному - над Орловской, Тверской и Тульской областями, говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Дагестан

Вооруженные силы Украины нанесли удар по предприятию в Дагестане. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов.

«Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики», — пояснил он в своем Telegram-канале, уточнив, что сведений о жертвах и пострадавших нет.

По информации Telegram-канала Mash, над Махачкалой были замечены два беспилотника. Один из них сдетонировал над предприятием, второй — врезался в строящееся здание торгового центра, где никого в тот момент не было. При этом, по информации канала, местные жители пытались сбить дроны из автоматов, район места происшествия оцеплен.

Несколько коммерческих объектов были повреждены в результате удара беспилотников на Махачкалу, уточнили ТАСС в мэрии.

«Глава города Джамбулат Салавов прибыл на место ЧП. На данный момент сведений о пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются», — отметил источник издания.