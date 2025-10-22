Румынские военнослужащие вместе с техникой Североатлантического альянса попали под удар в порту Одесской области, заявил в интервью РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Есть попадания в район порта, предварительно, затонул паром с техникой, которую передавали из Румынии, поделился подробностями собеседник издания. Прилетело также по румынским военным, которые расслабились и принимали грузы в порту, проинформировал Лебедев.

По его данным, после взрывов некоторых раненых и погибших вывозили на катерах на территорию Румынии.

Также местные жители сообщают о работе противовоздушной обороны, предварительно, по описанию "Гепард", с румынской стороны, резюмировал Лебедев.

В ответ на атаки вооруженных сил Украины на гражданские объекты ВС РФ регулярно бьют по местам расположения живой силы, техники и наемников, а также по инфраструктуре бывшей советской республики: объектам энергетики, ВПК, военного управления и связи.