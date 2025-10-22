Новости СВО сегодня: удар «Торнадо» и ВС РФ у Яровой

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Запорожской и Днепропетровской областях, а также о срыве ночной ротации ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 22 октября.

Удар «Торнадо»

Российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Скопления боевой техники, вооружения и военных ВСУ обнаружила воздушная разведка.

Координаты целей были переданы расчету «Торнадо-С». Расчет нанес удар со стартовой позиции, оборудованной новой компьютеризованной системой и навигационным спутником ГЛОНАСС. Все цели были поражены.

Удар «Мсты-С»

Российская самоходная гаубица «Мста-С» уничтожила пункты управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Несколько блиндажей ВСУ со средствами приема и передачи сигналов были обнаружены воздушной разведкой в лесу. Расчет гаубицы нанес прицельные удары, все цели были поражены.

Операция в Запорожской области

Артиллеристы ВС РФ сорвали ночную ротацию подразделения ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Расчет артиллерийского орудия Д-30 нанес удар по украинскому автомобилю высокой проходимости, подчеркнули военные.

Операция в Днепропетровской области

Операторы ударных беспилотников ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Расчеты ударных FPV-дронов на оптоволокне организовали засады на маршрутах ротации ВСУ. Из засады были уничтожены два украинских пикапа и боевая машина пехоты.

Удар Т-72

Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили позиции и живую силу ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Разведка ВС РФ обнаружила участки, на которых ВСУ оборудовали огневые точки. Танки нанесли удары 125-миллиметровыми снарядами по замаскированным украинским позициям. Уничтожение целей помогло продвижению российских штурмовиков на этом направлении.

ВС РФ у Яровой

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что ВС РФ вплотную подошли к донецкому поселку Яровая и начали бои за него. По его данным, российские войска взяли под огневой контроль два километра железной дороги на юго-западе Новоселовки.

Взятие села Красный Лиман

Военкор Тимофей Ермаков заявил, что российские силы выбили украинских солдат из села Красный Лиман под городом Родинское в ДНР. Об этом сообщают «Аргументы и факты». Также Ермаков заявил, что ВС РФ продвигаются на южных окраинах Родинского.