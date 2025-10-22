ВС РФ уничтожили тренировочный лагерь ВСУ в Киевской области

Российские войска уничтожили тренировочный лагерь украинской армии в Борисполе в результате ночного удара. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, взрыв в Киевской области прогремел в 5:18. Удар пришелся по тренировочному лагерю ВСУ на 100 человек, который находится рядом с территорией аэропорта.

«Погибших около десятка, 17 человек увезли на скорых», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками на краматорско-дружковском направлении. Противника обнаружили операторы дронов, а для атаки использовались FPV-беспилотники и артиллерия. Позднее там выявили антенну управления ВСУ — ее также уничтожили.