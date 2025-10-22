Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Дагестан

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Дагестаном. Подробности атаки на этот регион раскрыли в Telegram-канале российского Министерства обороны.

Как уточнили в Минобороны, попытка удара была совершена с применением дронов самолетного типа.

Кроме того, ПВО сбила еще два БПЛА над республикой Крым и три дрона над акваторией Черного моря. Суммарно российские военные сбили и перехватили 13 украинских беспилотников.