Раскрыты подробности атаки ВСУ на Дагестан

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в среду, 22 октября, атаковали Махачкалу. Подробности об ударе беспилотников по Дагестану приводит Mash в Telegram-канале.

По информации издания, над Махачкалой заметили два беспилотника. Один из них сдетонировал над предприятием, второй — врезался в строящееся здание торгового центра, внутри которого никого ене было.

Известно, что местные пытались сбить дроны из автоматов. От летательных аппаратов осколками оказались повреждены автомобили. Район места происшествия уже оцепили, там работают спасатели.

Об атаке ВСУ на Дагестан ранее сообщал руководитель региона Сергей Меликов. Он подтверждал, что целью противника было одно из предприятий. По его информации, никто не пострадал, данные о разрушениях пока уточняются.