Лагерь подготовки иностранных наёмников ВСУ на полигоне «Гончаровский» в Черниговской области попал под удар российских войск, в результате чего потери противника составили около 200 человек и до десяти единиц техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Потери противника составили около 200 человек живой силы и до десяти единиц техники», — передаёт агентство.

Российский дрон уничтожил в ДНР наемников с оружием НАТО

Днём ранее ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру.

Также сообщалось, что российские войска взяли ВСУ в окружение в Новосёловке в ДНР.