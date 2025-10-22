Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Чертковском районе Ростовской области. Об отражении атаки сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал губернатор Ростовской области.

Ранее дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в Трубчевске Брянской области. В результате удара российский город остался без света.