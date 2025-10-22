В Ленобласти сбили четыре беспилотника
В Ленобласти силы ПВО сбили четыре дрона. Никто не пострадал. Об этом сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранним утром 22 октября на территории 47-го региона объявили опасность БПЛА.
Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Лужском районе, и еще один - над Кингисеппским районом.
Разрушений и пострадавших нет.
Напомним, вчера на территории Ленобласти тоже объявляли опасность БПЛА в воздушном пространстве. Причиной стал несанкционированный запуск беспилотного летательного аппарата.