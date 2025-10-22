В Ленобласти сбили четыре беспилотника

В Ленобласти силы ПВО сбили четыре дрона. Никто не пострадал. Об этом сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.

© Российская Газета

Ранним утром 22 октября на территории 47-го региона объявили опасность БПЛА.

Силы ПВО уничтожили три беспилотника в Лужском районе, и еще один - над Кингисеппским районом.

Разрушений и пострадавших нет.

Напомним, вчера на территории Ленобласти тоже объявляли опасность БПЛА в воздушном пространстве. Причиной стал несанкционированный запуск беспилотного летательного аппарата.