ВСУ совершили массированный удар по Мордовии

В ночь на 22 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на территорию Мордовии с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В итоге одно из предприятий региона оказалось повреждено, об этом сообщил глава республики Артем Здунов в Telegram-канале.

«На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства», — написал Здунов. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали российский город Батайск «стратегическими дронами». Радиус их боевого применения превышает 1000 километров, также такие БПЛА могут нести 50 килограммов полезной нагрузки — взрывчатки и поражающих элементов.