Стало известно о многочисленных взрывах в городах Украины

В Киеве и ряде городов Украины прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Кроме пожара на ТЭЦ-5 в Голосеевском районе украинской столицы, о котором заявил мэр Виталий Кличко, взрыв и пожар произошли в Соцгороде на левом берегу реки Днепр.

Взрывы также прогремели в областных центрах Днепр (Днепропетровск) и Запорожье. По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, удар был нанесен по инфраструктуре.

На ТЭЦ в Киеве произошел пожар

Многочисленные прилеты зафиксированы в Измаиле Одесской области. Кроме того, взрывы прозвучали в Каменском Днепропетровской области.

20 октября сообщалось о мощных взрывах в Одессе и ряде районов Одесской области в результате ударов по инфраструктурным и промышленным объектам. Также они произошли в Днепропетровской и Черниговской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Рогов сообщил об ударе по заводу в Днепропетровской области.