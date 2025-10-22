Российские военные чудом уцелели при разорвавшихся вблизи двух ракетах HIMARS

Бойцы группировки войск «Днепр» чудом уцелели при ударе по их позициям двух ракет HIMARS, рассказал миномётчик с позывным Камень. При этом, как утверждает РИА Новости, несмотря на то, что обе ракеты сдетонировали, никаких повреждений не получила даже техника.

«На удивление, у нас ни «двухсотых» (погибших), ни «трёхсотых» (раненых), то есть ущерба было нанесено ноль ровно личному составу и технике... Ни ссадин, ни ушибов, ни каких-то осколочных ранений, ничего такого не было», — сказал военнослужащий.

Российский дрон уничтожил в ДНР наемников с оружием НАТО

По его словам, немного пожгло только сушившуюся в то время на улице одежду.

«А так, весь личный состав, вся техника остались целыми полностью», — добавил Камень.

Ранее войсковой священник, помощник командира по работе с верующими 126-й бригады группировки отец Дмитрий Сушко рассказал, что две ракеты HIMARS чудом не разорвались на позициях группировки «Днепр».