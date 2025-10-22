Российские военные чудом уцелели при разорвавшихся вблизи двух ракетах HIMARS

RT на русском

Бойцы группировки войск «Днепр» чудом уцелели при ударе по их позициям двух ракет HIMARS, рассказал миномётчик с позывным Камень. При этом, как утверждает РИА Новости, несмотря на то, что обе ракеты сдетонировали, никаких повреждений не получила даже техника.

Российские военные чудом уцелели при разорвавшихся вблизи двух ракетах HIMARS
© Global Look Press

«На удивление, у нас ни «двухсотых» (погибших), ни «трёхсотых» (раненых), то есть ущерба было нанесено ноль ровно личному составу и технике... Ни ссадин, ни ушибов, ни каких-то осколочных ранений, ничего такого не было», — сказал военнослужащий.

Российский дрон уничтожил в ДНР наемников с оружием НАТО

По его словам, немного пожгло только сушившуюся в то время на улице одежду.

«А так, весь личный состав, вся техника остались целыми полностью», — добавил Камень.

Ранее войсковой священник, помощник командира по работе с верующими 126-й бригады группировки отец Дмитрий Сушко рассказал, что две ракеты HIMARS чудом не разорвались на позициях группировки «Днепр».