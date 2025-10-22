На ТЭЦ в Киеве произошел пожар

В Киеве после удара произошел пожар на ТЭЦ-5, столица Украины подверглась новой ракетной атаке. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что в Киеве зафиксирован уже третий залп ракет. Также появились сведения об ударе по ТЭЦ-6.

В Киеве произошел пожар

Ранее сообщалось о пожарах в в Голосеевском районе Киева и в районе Соцгорода. На тот момент информации о том, какие объекты поражены, не было.

До того российские военные ударили по заводу, производящему для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты «Нептун». Предприятие располагается в Днепропетровской области.