Украина вернула на фронт командовавшего контрнаступлением генерала

Командование украинской армии вернуло на фронт возглавлявшего в 2023 году контрнаступление бригадного генерала Александра Тарнавского. Об этом, ссылаясь на источники в Вооруженных силах Украины (ВСУ), сообщает издание «Украинская правда».

Тарнавский вновь будет командовать 9-м армейским корпусом ВСУ, который создан на основе оперативно-тактической группировки «Донецк». В начале июня он оставил обе должности ввиду «проблем со здоровьем».

В настоящее время подразделения 9-го корпуса расположены к югу от подконтрольного Украине Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике.

Командовавший корпусом с июня по октябрь генерал-майор Виктор Николюк назначен командующим 20-м корпусом, который отвечает за участок фронта на границе ДНР и Днепропетровской области.

20 октября сообщалось, что ВСУ сформировали новую оперативную группировку объединенных сил, зона ответственности которой будет включать Харьковскую область и прилегающие к ней районы.

Ранее командование ВСУ заподозрили в искажении данных о реальных потерях.