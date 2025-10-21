Хинштейн рассказал о «плане Б» на случай атак ВСУ

Андрей Дуванов

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о «плане Б» на случай атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Сейм».

По словам Хинштейна, он не может озвучивать детали этого плана. Однако губернатор подчеркнул, что жители региона «не останутся один на один с проблемами».

«Я не хочу по понятным причинам сейчас вдаваться в детали, какие меры мы для себя разработали, какие у нас есть планы резервные, так называемый план "Б", для того, чтобы противник, который, поверьте, очень внимательно мониторит все, что происходит в нашей публичной плоскости, в свою очередь, этими планами не был осведомлен. Но то, что касается, например, объектов социальной инфраструктуры, все они у нас оснащены резервными источниками питания. Есть передвижные котельные», — заявил он.

Хинштейн также добавил, что ранее провел разговор с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым, который в прошлом уже сталкивался с атаками ВСУ на энергосистему области. В ходе этого разговора Гладков попросил у Хинштейна прислать ему передвижные котельные. Губернатор Курской области согласился, но предупредил, что при необходимости оборудование будет возвращено обратно.