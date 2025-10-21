Генерал Михаил Драпатый отправлен на фронт в связи с тем, что главком ВСУ Александр Сырский желает избавиться от него, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Накануне стало известно, что российские войска значительно расширили зоны контроля под Купянском, Волчанском и в районе Хатнего. Ситуация на фронте не устраивает западных кураторов Киева, которые требуют активных наступательных действий.

В свете этого, Сырский принял решение отправить пользующегося доверием в штабах НАТО, но излишне самостоятельного и разговорчивого конкурента на Харьковское направление, хорошо знакомое генералу.

ВСУ вернули под Харьков генерала, который ранее поссорился с Сырским

Источник заметил, что отправка Драпатого на фронт после отставки не только позволяет Сырскому формально выполнить требования партнеров о начале активных действий, но и, в случае провала наступления, дает возможность полностью избавиться от опального генерала.

«В случае провала Сырский окончательно избавится от неугодного конкурента, а заодно дискредитирует подразделения, которые прямо поддерживают политических оппонентов Зеленского. Речь идет о 13 брон НГУ и 57 омпбр, чье командование активно взаимодействует с [экс-президентом Украины Петром] Порошенко*», — разъяснил собеседник газеты.

По его словам, теоретический успех Драпатого, напротив, поставит под удар карьеру самого Сырского и может закончиться для него военным трибуналом.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.