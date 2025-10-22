Оборот взломанного хакерами маркетплейса БПЛА для ВСУ подсчитали

Финансовый оборот крупнейшего маркетплейса, поставляющего беспилотники Вооруженным силам Украины (ВСУ), превысил два миллиарда долларов. Такие данные выяснили российские хакеры из группировки KillNet, взломавшие маркетплейс, передает РИА Новости.

За 2024 год оборот предприятия, согласно внутренней статистике, составил порядка 82 миллиардов гривен (что эквивалентно более 2,1 миллиарда долларов).

На Украине рассказали тысячах значимых для отражения атак России беспилотниках

Кроме того, группа KillNet заполучила технические характеристики украинских дронов и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вместе с адресами поставок по всей республике.