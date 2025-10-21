На Западе оценили возвращение российских танков с «экстремальной мобильностью»

Вооруженные силы (ВС) России быстро наращивают парк танков семейства Т-80, которые отличаются экстремальной мобильностью. Возвращение машин с газотурбинными двигателями оценили в публикации западного издания MWM.

Отмечается, что к началу 2010-х годов количество строевых Т-80 сократилось. Военные предпочитали машины на базе Т-72 с более экономичным дизельным двигателем, однако позже ВС России стали чаще использовать Т-80.

«Считается, что демонстрация преимуществ лучшей мобильности Т-80 в боях высокой интенсивности стала основным фактором, заставляющим армию стремиться к приобретению большего количества этой техники», — говорится в материале.

Т-80 с газотурбинными силовыми агрегатами отличаются более высокой скоростью. Кроме того, они издают меньше шума. Модернизированные Т-80БВМ оснащают двигателями ГТД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил.

В июле стало известно, что российские танкисты установили новый рекорд скорости для Т-80БВМ, который двигался по пересеченной местности. Машина 69-й мотострелковой дивизии разогналась до 86 километров в час.