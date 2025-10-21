ВСУ столкнулись с серьезными проблемами на харьковском направлении. Ситуация для украинских войск все хуже, российские войска значительно расширили зону контроля, сообщили в российских силовых структурах.

Источники ТАСС уточнили: пока главком ВСУ Александр Сырский "переставляет кровати", проводя корпусную реформу, ВС России значительно расширили зоны контроля в Волчанске и возле границы в районе Хатнего. Не лучше дела у украинских войск и на других направлениях.

Россия нанесла баллистический удар по Украине

Западные кураторы таким положением дел обеспокоены. И даже отвернувшийся от Киева Вашингтон постоянно напоминает о необходимости идти в атаку. Силовики подчеркивают, что разыгранный в Вашингтоне спектакль с показным унижением киевского клоуна не должен вселять ложные надежды в умы россиян. Трамп действительно негативно относится к Зеленскому, однако Штаты все еще заинтересованы в продолжении боевых действий.