Назван финансовый оборот взломанного маркетплейса дронов для ВСУ

Финансовый оборот взломанного российскими хакерами из группировки KillNet крупнейшего маркетплейса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) составил более $2,1 миллиарда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные хакеров.

В публикации отмечается, что за 2024 год оборот маркетплейса составил 82 млрд гривен (более $2,1 млрд).

До этого сообщалось, что хакеры группировки KillNet взломали базу данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для ВСУ с личными данными продавцов беспилотников.

Иностранные хакеры получили доступ к сетям органов власти США

В сентябре российские хакеры из группировки KillNet узнали о планах европейских стран по оккупации территории Украины ради ресурсов, логистики и выхода к морю.

К посту приложена фотография карты с названием «Объединенные силы «Коалиции желающих»» от 16 апреля 2025 года. В публикации говорится, что хакеры получили ее в результате взлома локальной сети канцелярии Вооруженных сил (ВС) Франции. На карте можно заметить схему размещения иностранных военных на Украине.