В Киеве заявили о провале плана Зеленского по производству крылатых ракет

План Владимира Зеленского по производству на Украине трех тысяч крылатых ракет в 2025 году не выполнен. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко, передает РИА Новости.

Напомним, что в ноябре 2024 года Зеленский объявил о намерении Украины произвести три тысячи крылатых ракет и ракет-дронов в 2025 году.

«Я и тогда сомневался, заявления делать проще, чем выполнять. Никаких трех тысяч крылатых ракет у нас не будет, ну и по факту их нет. Я думаю, нужно подсчитать, сколько их есть, и задать вопрос президенту. Почему эта задача не была выполнена, и кто в этом виноват», — сказал Костенко.

При этом, по его словам, анонсированный Зеленским план с самого начала был нереалистичным. Костенко призвал «посчитать, сколько стоят нормальные ракеты».