Зеленский прилетел в Швецию за истребителями для ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 22 октября, прибыл в Швецию для обсуждения потенциальной сделки по передаче Киеву шведских истребителей.

Об этом сообщает газета Expressen.

«Ульф Кристерссон и Зеленский обсудят «возможную более крупную экспортную сделку» и посетят Saab в Линчепинге», — говорится в сообщении издания.

Как отметил премьер Швеции Ульф Кристерссон телеканалу SVT, стороны рассмотрят сделку по «одному из лучших в мире истребителей». При этом не сообщается конкретно, о каких истребителях идет речь.

В конце сентября вооруженные силы (ВС) России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по складам, на которых хранятся истребители F-16 на авиабазе украинской армии в Староконстантинове (Хмельницкая область).

Ночью 28 сентября российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также военным аэродромам на территории страны.

В Минобороны уточнили, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными дронами. По данным ведомства, целью российских военных стали объекты, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).