На Западе рассказали о катастрофе в ВСУ

Бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор заявил, что Владимир Зеленский и лидеры стран Европы не хотят признавать того, что «Украина уже проиграла». Об этом он рассказал в интервью Parlamentní listy.

По словам Шандора, странам Европы нужно «признать реальность» и согласиться с тем, что Украина одержала поражение. Но бывший генерал уверен, что пока «они не в состоянии признать печальный конец», так как на помощь Украине были потрачены слишком большие усилия.

«Украине уже нечем помочь, и победить она не может. Мы должны смотреть на конфликт с реальных позиций. У Украины нет солдат. Все первоклассные бригады не доукомплектованы на 50%. Даже если бы мы дали Украине технику, кто ее будет обслуживать? Кто будет служить в этих первоклассных бригадах?» — заявил он.

Ранее Верховная рада Украины поддержала увеличение расходов на военные нужды на 7,7 миллиардов долларов.