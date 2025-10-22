Стало известно о взятии армией России населенного пункта в Запорожской области

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Павловка в Запорожской области.

Об этом рассказал военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В результате уверенных и решительных действий воины-приморцы взяли под контроль крупный район обороны противника на правом берегу реки Янчур общей площадью свыше 5 кв. км, установив в Павловке государственные флаги РФ», — написал Рожин.

По его словам, в результате боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более двух взводов живой силы и 7 пикапов, а взятие населенного пункта важно для наступления на Успеновку.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщал о том, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России начали наступление на город Орехов в Запорожской области. Отмечается, что основной удар был нанесен со стороны Работино и Новопокровки в сторону Малой Токмачки.