Названо возможное секретное оружие США

Секретным оружием США, о котором говорил американский президент Дональд Трамп, могут быть гиперзвуковые ракеты, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также заметил, что по своим характеристикам они заметно уступают российским и китайским.

© U.S. Air Force / Wikimedia

«Трамп любит эпатировать, создавать сенсации там, где их на самом деле нет. Вероятно, речь шла о том, что и так известно: США завершают разработку гиперзвуковых ракет. Они чем-то похожи на наши и китайские, но по многим параметрам заметно отстают. Думаю, Трамп просто пытается продвинуть американские разработки и сделать рекламу для будущего оружия», — предположил полковник.

Он добавил, что на данный момент нет никаких данных, которые указывали бы на разработку в США принципиально новых видов вооружений. Матвийчук также заметил, что Россия и Китай опережают Штаты по многим видам оружия.

«США впереди, наверное, только по подводным лодкам. В том, что касается количества. В остальном, даже не знаю, где они могли бы быть лучше нас. Мы идем ноздря в ноздрю», — считает военный.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон располагает новыми видами оружия, о существовании которых «многие даже не знают». Он добавил, что США превосходят Китай в большинстве военных сфер.