Российские военные вошли на юг Купянска

Российские военнослужащие вошли на юг Купянска Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что штурмовые группы Вооруженных сил (ВС) России успешно продвигаются в городе и ведут бои. В том числе армия РФ смогла отбить серию контратак украинских подразделений.

«Штурмовики уже на юге Купянска, идут бои», — говорится в публикации.

Ранее в Харьковской области предрекли скорое взятие Купянска армией России. Сообщалось, что такое развитие событий ожидает Военно-гражданская администрация (ВГА) региона.