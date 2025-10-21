Что мешает армии РФ полностью освободить Херсонскую область

Мария Иванова

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что водные преграды осложняют полный переход Херсонской области под контроль ВС РФ. Об этом сообщает News.ru.

Что мешает армии РФ полностью освободить Херсонскую область
© РИА Новости

Марочко отметил, что «географически своеобразные защитные рубежи» не позволяют обеим сторонам вести активные боевые действия. Он отметил, что в районе Антоновского моста «периодически возникают некоторые боестолкновения». Также Марочко указал на продвижение ВС РФ в районе бывшего Каховского водохранилища.

«Но в целом, если мы посмотрим на динамику всей линии боевого соприкосновения, здесь наименее интенсивны боевые действия по ряду объективных причин», - заключил он.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября заявил ТАСС, что ВС РФ контролируют промышленную зону Херсона на левом берегу Днепра и дачные поселки на островах в низовье реки. Он подчеркнул, что это позволяет говорить о начале взятия под контроль всего Херсона.

«Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооруженных сил», - отмечал Сальдо.