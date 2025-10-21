Что мешает армии РФ полностью освободить Херсонскую область

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что водные преграды осложняют полный переход Херсонской области под контроль ВС РФ. Об этом сообщает News.ru.

Марочко отметил, что «географически своеобразные защитные рубежи» не позволяют обеим сторонам вести активные боевые действия. Он отметил, что в районе Антоновского моста «периодически возникают некоторые боестолкновения». Также Марочко указал на продвижение ВС РФ в районе бывшего Каховского водохранилища.

«Но в целом, если мы посмотрим на динамику всей линии боевого соприкосновения, здесь наименее интенсивны боевые действия по ряду объективных причин», - заключил он.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября заявил ТАСС, что ВС РФ контролируют промышленную зону Херсона на левом берегу Днепра и дачные поселки на островах в низовье реки. Он подчеркнул, что это позволяет говорить о начале взятия под контроль всего Херсона.