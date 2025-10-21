Российские авиабомбы оснастили реактивными двигателями

Российские бомбы с обновленным универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) могут поразить цель на расстоянии более 100 километров. Об этом рассказал военный летчик, автор Telegram-канала Aviahub.

«Данный ФАБ с УМПК летит 100+ км, а такой же, только с двигателем, преодолевает рекордные 200+ км», — написал он.

На снимке видно, что комплект отличается от прошлой модели удлиненным крылом и хвостовой частью.

До этого заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия переходит к массовому выпуску авиационных бомб, оснащенных усовершенствованными УМПК.

Скибицкий уточнил, что новые бомбы получили названия «Гром-1» и «Гром-2» и уже были использованы для ударов по целям в Днепропетровской области. Таким образом, российская армия, по данным украинской разведки, наращивает потенциал высокоточного оружия, способного поражать цели на значительном расстоянии.