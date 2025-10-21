Российская техника зарекомендовала себя в ходе спецоперации, оказавшись мировой сенсацией, а беспилотник «Ланцет» стал эталоном, пишет китайский портал Sohu. Многие из некогда недооцененных образцов российского вооружения продемонстрировали свою стойкость на поле боя, вынудив противников Москвы «подражать ей и учиться у нее».

Не только Украина активно копирует российские системы - западные страны и военные компании также переняли конструкторские решения РФ, подчеркивается в статье. Это привело к появлению копий российского оружия.

По данным Sohu, особое внимание за рубежом привлекают артиллерийские боеприпасы «Краснополь», управляемая ракета «Изделие 305», оптоволоконные FPV-дроны, самоходная гаубица «Мста-С», бронемашины и беспилотники «Ланцет». Украинские и немецкие аналоги «Ланцета» уже запущены в серийное производство, что демонстрирует «признание тактической ценности этого оружия», подчеркивает Sohu.

Не так давно израильская компания UVision также представила серию барражирующих боеприпасов HERO. Эта система поразительно похожа на «Ланцет» по внешнему виду, отмечается в статье. Немецкий оборонный гигант Rheinmetall - ключевой партнер UVision с 2021 года. Sohu отмечает, что концерн из Германии сыграл важную роль в разработке этих систем.

UVision и партнеры представили несколько барражирующих боеприпасов, основанных на одной и той же концепции, в общей сложности шесть моделей. Первые три предназначены для использования на передовой - поражения пехоты, легкой техники и позиций противника.

Еще три модели обладают улучшенными возможностями автономного полета и более крупными боеголовками, что позволяет им сочетать разведку с высокоточными ударами по ключевым целям.