Военный эксперт констатировал «серьезный» дефицит снарядов у ВСУ

Собрать средства на закупку не получается. «То, что у Европы не хватает денег на поставку 300 тысяч снарядов из 2 миллионов обещанных — не так важно, потому что суточная норма потребления у ВСУ — 55-60 тысяч снарядов в сутки. То есть 300 тысяч — это минус пять-шесть дней. Дефицит снарядов на деле куда более серьезен, собрать деньги на них не получается», — сказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он добавил, что эти данные подтверждают и пленные украинские военнослужащие, заявляя о невыполнении задач из-за экономии снарядов.

Ранее Financial Times сообщило, что поставки крылатых ракет Tomahawk Украине не повлияют на положение ВСУ. Об этом изданию рассказали высокопоставленные представители НАТО. Один из источников газеты заявил, что ракеты лишь дополнят то, чего Киев уже добился с помощью беспилотников большой дальности. Критически изменить ситуацию Tomahawk не способны.