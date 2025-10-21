Армия России прорвала рубеж ВСУ: планы Киева рухнули
Полтавский укрепленный район 19 октября 2025 года перешел под контроль ВС РФ. Польское издание Myśl Polska рассказало, что тем самым российские силы прорвали ключевой запорожский рубеж ВСУ, построенный на реке, и сорвали планы Киева.
Как отмечает Myśl Polska со ссылкой на данные из открытых источников, после двух недель упорных боев войска 5-й общевойсковой армии российской группировки «Восток» под командованием генерала Андрея Иванаева зачистили комплекс укреплений в селе Полтавка и его окрестности.
Российская армия продолжила наступление на фланг ВСУ на запорожском направлении, подчеркивается в статье. Ключевая позиция, построенная украинскими сапёрами и инженерами, проходила вдоль реки. Вокруг сел были возведены мощные полевые укрепления.
Крайней правой позицией этой линии был Полтавский укрепрайон. Перед ВС РФ стояли исключительно сложные задачи: штурм позиций ВСУ на открытой и ровной местности, защищенной водной преградой, подчеркивается в статье.
В ходе ожесточенных боев полки 127-й мотострелковой дивизии ВС РФ форсировали реку и при поддержке подразделений 30-й артиллерийской бригады взяли под контроль опорные пункты ВСУ, отмечает Myśl Polska.
В Минобороны России ранее сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. ВС РФ нанесли поражение двум механизированным бригадам, двум штурмовым полкам ВСУ и бригаде теробороны в районах Приволья, Алексеевки, Егоровки Днепропетровской области и Долинки Запорожской области.
По данным Минобороны, ВСУ потеряли там более 350 военнослужащих, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.