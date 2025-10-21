Полтавский укрепленный район 19 октября 2025 года перешел под контроль ВС РФ. Польское издание Myśl Polska рассказало, что тем самым российские силы прорвали ключевой запорожский рубеж ВСУ, построенный на реке, и сорвали планы Киева.

Как отмечает Myśl Polska со ссылкой на данные из открытых источников, после двух недель упорных боев войска 5-й общевойсковой армии российской группировки «Восток» под командованием генерала Андрея Иванаева зачистили комплекс укреплений в селе Полтавка и его окрестности.

Российская армия продолжила наступление на фланг ВСУ на запорожском направлении, подчеркивается в статье. Ключевая позиция, построенная украинскими сапёрами и инженерами, проходила вдоль реки. Вокруг сел были возведены мощные полевые укрепления.

Крайней правой позицией этой линии был Полтавский укрепрайон. Перед ВС РФ стояли исключительно сложные задачи: штурм позиций ВСУ на открытой и ровной местности, защищенной водной преградой, подчеркивается в статье.

В ходе ожесточенных боев полки 127-й мотострелковой дивизии ВС РФ форсировали реку и при поддержке подразделений 30-й артиллерийской бригады взяли под контроль опорные пункты ВСУ, отмечает Myśl Polska.

В Минобороны России ранее сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. ВС РФ нанесли поражение двум механизированным бригадам, двум штурмовым полкам ВСУ и бригаде теробороны в районах Приволья, Алексеевки, Егоровки Днепропетровской области и Долинки Запорожской области.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли там более 350 военнослужащих, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.