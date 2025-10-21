Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что специальная военная операция на Украине завершится успешно и поставленные задачи будут выполнены.

Успешное завершение специальной военной операции на Украине путем достижения поставленных целей не вызывает сомнений, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Эфиопии Гедионом Тимотевосом.

«СВО достигает своих целей», – заявил Лавров, подчеркнув, что «несомненно, этот процесс завершится успешно».

Глава российского дипломатического ведомства отметил, что выполнение задач, поставленных перед российскими вооруженными силами, идет по плану и не вызывает вопросов относительно итогового результата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по остановке войск на текущих позициях остается неизменной.

Россия рассматривает возможность мирного решения по Украине, однако продолжает спецоперацию из-за отсутствия альтернатив.

Москва надеется, что Вашингтон побудит Киев к активным шагам в направлении мирного процесса.