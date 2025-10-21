Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские войска применяют для штурма позиций ВСУ в Красноармейске новую тактику, которой украинские войска «ничего не могут противопоставить». Об этом Подоляка рассказал «Аргументам и фактам».

Красноармейск (на Украине город называют Покровском) - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ в Донбассе. Десятого сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут бои в высотной застройке города.

Телеканал Sky News сообщал, что ВСУ, которые пытались удержать контроль над Красноармейском около года, могут вскоре потерять город. Британские аналитики заявили, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников.

Взятие Красноармейска российскими войсками поставит под угрозу позиции ВСУ в таких важных городах, как Краматорск и Славянск, подчеркивал телеканал. По мнению аналитиков, российские военные отдают предпочтение более медленным операциям по окружению, а не штурмовым волнам с большими потерями.

«Думаю, Покровск скоро будет наш. Там противник ничего не может пока противопоставить грамотной новой тактике штурма города», - заявил Подоляка.

Он также выразил уверенность, что под контроль ВС РФ перейдет Димитров. Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил 19 октября, что ВС РФ «сжимают кольцо» вокруг украинских войск в Красноармейске и Димитрове.