Названы способы применения нового российского дрона «Воган»

Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что новый российский дрон «Воган» будут использовать в том числе для радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом он рассказал News.ru.

© Алексей Коновалов/ТАСС

Ранее старший оператор подразделения беспилотников ВС РФ рассказал РИА Новости, что российская армия начала использовать новый тяжеловесный дрон «Воган». Военный отмечал, что дрон способен делать сбросы и «поражать цели в один конец».

Новый беспилотник может поднять до девяти килограммов груза. За счет увеличенного веса и размера он более устойчив в непогоду.

По мнению Литовкина, «Воган» также будет использоваться для доставки полезных грузов и боеприпасов, для проведения разведывательных операций и для создания «поля радиоэлектронной борьбы». Это поле призвано глушить связь противника и мешать ему запускать свои беспилотники.

Новая модификация дрона «Воган» была представлена в феврале. Отмечалось, что беспилотник рассчитан на многоразовое применение. Сообщалось, что дрон максимально устойчив к воздействию средств РЭБ и может транспортировать грузы на расстояние до двадцати километров.