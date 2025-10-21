Названы способы применения нового российского дрона «Воган»
Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что новый российский дрон «Воган» будут использовать в том числе для радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом он рассказал News.ru.
Ранее старший оператор подразделения беспилотников ВС РФ рассказал РИА Новости, что российская армия начала использовать новый тяжеловесный дрон «Воган». Военный отмечал, что дрон способен делать сбросы и «поражать цели в один конец».
Новый беспилотник может поднять до девяти килограммов груза. За счет увеличенного веса и размера он более устойчив в непогоду.
По мнению Литовкина, «Воган» также будет использоваться для доставки полезных грузов и боеприпасов, для проведения разведывательных операций и для создания «поля радиоэлектронной борьбы». Это поле призвано глушить связь противника и мешать ему запускать свои беспилотники.
Новая модификация дрона «Воган» была представлена в феврале. Отмечалось, что беспилотник рассчитан на многоразовое применение. Сообщалось, что дрон максимально устойчив к воздействию средств РЭБ и может транспортировать грузы на расстояние до двадцати километров.