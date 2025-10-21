Западные СМИ публикуют все больше позорных деталей переговоров Зеленского в Белом доме. Как сообщает «Царьград», в силу вступает жесткий ультиматум президента России Владимира Путина, который показывает — время для Киева вышло.

Провинившийся вассал

То, что переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом провалились, было понятно даже по их публичной части. События, которые происходили за закрытыми дверями, теперь публикуются в американских и британских СМИ. Следует понимать, что полностью верить заявлениям таблоидов нельзя, однако следует подметить направленность их заголовков и выводов.

В частности, Financial Times (FT) пишет, что Трамп призывал Зеленского к капитуляции словами о том, что «если Путин захочет», то уничтожит киевский режим. Западные журналисты указывают, что американский лидер вел с себя с Зеленским как с провинившимся вассалом, требуя соглашаться на все условия, в том числе на вывод войск из Донбасса.

Власти ЕС полагают, что содержание и результаты переговоров показали, что США не придут на помощь Украине, отмечает FT. Reuters при этом заявил, что Трамп в ультимативной форме заявил о готовности дать гарантии безопасности не только Украине, но и России. В теории, это заочно ликвидирует даже мысли об украинском реваншизме в любой его форме.

Другой унизительный момент для украинской делегации — неожиданный вопрос Трампа о перспективах совместного русско-американского проекта строительства тоннеля под Беринговым проливом. Как позже отмечал оппозиционный французский политик Флориан Филиппо, этот демарш был воспринят как демонстрация «насмешки» в адрес Зеленского и проблем Киева.

Западные СМИ также утверждают, что на закрытой части Трамп переходил на крик, мат и даже кинул в Зеленского карты боевых действий, который тот привез. Однако это не все: по словам полковника Аслана Нахушева, американский лидер передал Зеленскому слова Путина о том, что, когда будут освобождены Красноармейск и Купянск, РФ изменит договоренности в части территорий, достигнутые на Аляске. В частности, Москва вернется к варианту, при которой ВСУ должны будут покинуть все новые регионы РФ еще до прекращения огня, а не только ДНР и ЛНР.

«Зеленский в ответ на этот месседж приказал Сырскому держаться в этих двух городах до встречи Трампа и Путина в Будапеште», — отмечает он.

Зеленский противоречит себе

19 и 20 декабря Зеленский выступил с рядом противоречащих друг другу заявлений. В частности, он утверждал, что готов начать срочные переговоры по линии фронта. Следом он заявил, что «окончание конфликта близко», а после — что «отступления из Донбасса не будет», а Украина «готовит контракт на 25 систем Patriot».

Кроме того, украинский политик заявил, что Будапешт — не лучшее место для мирной встречи. Он также сказал, что Москве все еще требует вывести ВСУ из Донбасса для начала переговоров.

Трамп поспешил опровергнуть заявления СМИ и Зеленского. По его словам, на встрече в Вашингтоне представители его команды аргументировали отвод войск из Донбасса не «уступкой» Москве, а тем, что это территория РФ по ее конституции.

При этом, несмотря на попытки Зеленского сорвать достигнутые на Аляске договоренности, МИД РФ подчеркнуло, что «альтернативы Анкориджу нет», а Москва и Вашингтон продолжают взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. В центре внимания двух стран остается реализация договоренностей между Путиным и Трампом.

Катастрофа для ВСУ

Украинский канал «Резидент» заявил, что ВСУ стремительно теряют личный состав. Официальное число военнослужащих, самовольно покинувших часть (СЗЧ) и дезертировавших, уже достигло около 300 тысяч человек, однако неофициальные источники называют цифру свыше 500 тысяч. Динамика утекания живой силы лишь ускоряется — только до конца 2025 года ВСУ рискуют потерять еще около 100 тысяч человек.

Украинские инсайдеры считают, что рост бегства связан с катастрофическим положением на фронте, где ежемесячные потери достигают до 30 тысяч человек в месяц, а снабжение и ротация не работают. Командиры бросают в бой мобилизованных без достаточной поддержки техники.

Дезертирство ведет к необратимому снижению боеспособности ВСУ, что особенно критично, поскольку ВС РФ свое давление лишь усиливают. Бои идут на покровском и добропольском направлениях. Управляемые ФАБы тем временем долетают до Лозовой в Харьковской области и Полтавы. Это является абсолютным мировым рекордом по дальности, как и ранее число запущенных авиабомб за сутки. Большие успехи также отмечаются на запорожском и днепропетровском направлениях.

Российские войска начали наносить удары по объектам газопередачи, которые обеспечивают города — в том числе объекты, от которых зависит распределение газа в конкретном населенном пункте. Однако на Украине зафиксирован не только дефицит газа и нефтепродуктов: продолжаются блэкауты.

Как ранее отмечал полковник Нахушев, это уже не первая операция ВКС России по уничтожению украинской энергетики. При этом раньше российские войска останавливались в последний момент — из гуманитарных соображений. Есть опасения, что Москва поступит так и в этот раз.

Позже полковник заявил, что опасения были напрасны, а уничтожение энергетики является частью стратегии по принуждению Киева к миру. Продолжаться операция будет до тех пор, пока цели не будут достигнуты.