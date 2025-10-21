Трамп заявил, что Киеву не стоит ожидать скорые поставки «Томагавков»

По словам двух американских чиновников, президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что Украине не стоит рассчитывать на скорое получение ракет большой дальности «Томагавк».

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам официальных лиц, Трамп сказал Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение войны, и дал понять, что не привязан к какому-либо конкретному территориальному результату.

20 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп до сих пор не принял решение по вопросу возможной передачи Украине крылатых ракет «Томагавк».