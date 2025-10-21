Раскрыто, какими беспилотниками ВСУ атаковали российский город

В ночь с 20 на 21 октября вооруженные силы Украины осуществили атаку беспилотными летательными аппаратами на территорию Батайска (Ростовская область). Согласно информации телеграм-канала Shot, применялись дроны модели FP-1, оснащенные кумулятивными боевыми частями массой не менее 50 килограммов и поражающими элементами, представляющими собой металлические шарики.

Предположительно, запуск данных аппаратов мог быть произведен с аэродрома, расположенного в Кривом Роге. Идентификацию типа БПЛА провели путем анализа обнаруженных фрагментов. Стоимость каждого такого беспилотника оценивается приблизительно в 55 тысяч американских долларов, что эквивалентно 4.5 миллионам рублей.

Конструктивно аппараты характеризуются размахом крыла в 2,5 метра. Масса их боевого оснащения варьируется от 60 до 120 килограммов при максимальной дальности полета, достигающей 1600 километров. Скорость данных дронов составляет 250 километров в час.

Основу их вооружения формируют кумулятивные заряды, а именно осколочно-фугасные боеприпасы ОФБ-60-ЯУ. Украинские военные дополнительно снабжают их поражающими элементами в виде металлических шариков диаметром четыре миллиметра.

В результате атаки в Батайске произошло повреждение гражданских объектов, включая многоквартирный жилой дом. Несущие конструкции здания серьезных повреждений не получили, что позволило эвакуированным жильцам в скором времени вернуться в свои квартиры. Жертв и пострадавших в результате налета зафиксировано не было.