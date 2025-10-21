Стало известно, откуда летели дроны на Батайск и Ростов

Дроны на Батайск и другие районы Ростовской области летели из украинского приграничья. Как сообщает aif.ru, об этом заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Он отметил, что Ростов-на-Дону и Батайск находятся слишком близко к границе с Украиной и для ВСУ «не проблема долететь туда».

«Однозначно, Ростов атакуют с территории Украины. Здесь и думать не надо — это слишком близко, чтобы сильно заморачиваться и множество ресурсов тратить на доставку дронов. Поэтому запускали только с территории Украины», — заявил Кондратьев.

Напомним, что в ночь на 21 октября силы ПВО сбили 34 дрона над Ростовской областью. В Батайске из-за атаки была частично разрушена стена многоквартирного дома, несколько торговых павильонов и машин. В Ростове-на-Дону житель получил осколочные ранения.