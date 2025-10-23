ВС РФ уничтожили бронетранспортер «Козак» в Константиновке

Операторы ударных БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили бронетранспортер «Козак», наземный транспортный робототехнический комплекс и антенну управления беспилотниками вооруженных сил Украины в Константиновке в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

Во время патрулирования на Константиновском направлении операторами ударных FPV-дронов был замечен бронетранспортер ВСУ «Козак», осуществлявший снабжение и ротацию подразделений украинской армии, отметили там. В результате точного удара бронетехника врага уничтожена, поделились подробностями в российском военном ведомстве.

По информации Минобороны, в ходе последующего наблюдения операторы выявили наземный транспортный робототехнический комплекс, при помощи которого ВСУ пытались доставить боеприпасы и продовольствие на передовую.

Цель поразили точным попаданием ударного FPV-дрона. Кроме того, в жилой застройке Константиновки обнаружена антенна управления БПЛА противника, по которой нанесли огневое поражение.